Les inscripcions per fer de voluntari als Special Olympics de Granollers, obertes fins al 28 de febrer

Granollers serà la seu de la 12a edició dels, que organitza la Federació ACELL- Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, Special Olympics Catalunya i l'Ajuntament de Granollers. La ciutat ja va acollir la 4a edició dels Jocs l'any 1994.per a l'èxit de qualsevol esdeveniment esportiu; un ajut desinteressat que esdevé imprescindible per al bon funcionament i desenvolupament dels Jocs", destaca l'Ajuntament en un comunicat . Per això, fins al 28 de febrer està en marxa una campanya per reunir lesper donar suport en diferents àrees d'actuació: les competicions esportives, la Fira dels Jocs, acompanyament de les delegacions d'esportistes foranes; cerimònies d’inauguració i de cloenda dels Jocs, tasques administratives, punts d’informació... tots els voluntaris i voluntàries rebran una formació general en línia i de manera individualitzada, així com una d’específica de manera presencial, 15 dies abans de l’inici dels Jocs.La crida va dirigida a majors de 18 anys, però també hi poden participar joves de 16 i 17 anys amb el permís dels pares.Tots els interessats es poden inscriure en línia a les webs de la Federació ACELL , dels Special Olympics Catalunya i de l’ Ajuntament de Granollers : També es pot fer presencialment al Servei d’Esports (Jaume Camps i Lloreda, 1. Edifici Can Puntes).