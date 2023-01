Les Franqueses identifica tres veïns que van ser deportats a camps nazis

Conveni

. Són els tres franquesins que s'ha descobert que van passar per. En concret, per-els dos primers-,L'alcalde de els Franqueses,, ha explicat aquest dimarts que ja s'ha tramitat la demanda per instal·lar unaper Ferrer, nascut el 1916 i que va ser deportat a Mauthausen el 8 d'agost de 1941, d'on va ser alliberat el 5 de maig de 1945. Ara s'està a l'espera per tenir més informació per si s'han de formalitzar les peticions pels altres dos veïns.Remigio Málaga García va néixer el 1892 i va ser deportat, també a Mauthausen, el 3 de novembre de 1941. Un any després, el 9 de novembre de 1942, va ser traslladat a Dachau, on morí el 27 de novembre d'aquell any.Daniel Baró Rius, per la seva banda, nasqué el 1886. Va ser deportat a Buchenwald el 6 d’agost de 1944, d'on va ser alliberat l’11 d’abril de 1945.L'anunci s'ha fet el dia en què s'ha formalitzat un conveni amb l’entitat Amical Mauthausen. Un acord que té com a objectiu "reivindicar el paper del municipi com a defensora dels drets humans i contrària a qualsevol mostra de racisme, xenofòbia i homofòbia".En aquest sentit, el conveni especifica que és necessari reivindicar la memòria democràtica "com un dels principals drets civils i com una eina per evitar la reproducció de moviments polítics i ideològics que fomenten actituds discriminatòria".Amb la signatura d’aquest acord ambdues parts es comprometen a treballar en la recerca i la difusió d’activitats que ajudin a mantenir vius els testimonis de persones que van patir i pateixen les guerres, el feixisme i el franquisme.Durant la signatura del conveni, el president de l’Amical Mauthausen,, ha alertat sobre la presència de l’extrema dreta a les institucions: "Els que lluitem per la democràcia hem d’unir esforços, ens hem d’aliar, per lluitar i aïllar l’extrema dreta", ha afirmat.L’historiadortambé ha destacat la importància de treballar "per un món més just, més democràtic i sempre atenent a la lluita contra el feixisme".