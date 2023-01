La Generalitat diu que hi ha «opcions» per a una nova activitat a la planta d'Amazon a Martorelles durant el 2023

El secretari de Treball,, ha explicat aquest dimecres que ja hi poden haver noves empreses que optin a ocupar la superfície de 30.000 metres quadrats de la planta d'Amazon a Martorelles . "Ens agradaria que fos en el termini més curt possible", ha subratllat Vinaixa en una entrevista a TV3. Segons el secretari de Treball, la Generalitat aspira que la nova activitat pogués ser una realitat en un termini de mig any o a finals del 2023. Primer, però, ha deixat clar que en la reunió entre les parts prevista per a aquest dijous caldrà veure en quins termes Amazon ha plantejat l'expedient que es traduirà amb el tancament de la planta i la sortida de 800 treballadors.Vinaixa ha confirmat que ja s'ha començat a treballar en la recerca d'una nova activitat però ha eludit donar més detalls per motius de confidencialitat. Segons el secretari de Treball, s'hi va començar a treballardesprés de l'anunci d'Amazon.De moment, però, també ha comentat que primer caldrà saber com l'empresa ha plantejat l'expedient de tancament de la planta en la reunió prevista per a aquest dimarts. Vinaixa ha assenyalat que el motiu que els va traslladar Amazon és la manca d'espai per créixer a la planta, que va estrenar al 2017. "Aquest és l'argument més estratègic de la companyia. Després hi ha un argument tècnico-legal que anirem veient com es va configurant", ha afegit.Vinaixa ha fet una valoració positiva i ha destacat el "bon to" de la reunió d'ahir instada per l'Ajuntament del municipi amb els grups del consistori, representants d'Empresa i Treball i els sindicats. El secretari de Treball ha reiterat que des del Departament s'han activat "totes les eines possibles", com la formació, requalificació i reinserció dels treballadors afectats, i que també cal veure quines són les condicions de l''obertura de la planta al Far d'Empordà. "No vull traslladar que siguin vasos comunicants", ha puntualitzat.