​Manifestants tallen també l'AP‑7 a Llinars i cremen pneumàtics en protesta per la cimera

🔴 Imatge del tall a l'AP-7 a la Roca ➡ Girona i els desviaments obligatoris per la sortida 12A cap a la C-35, amb 2 km de retenció, i també de la reobertura de l'AP-7 a Llinars del Vallès ➡ Girona, tot i que encara hi ha lentitud i aturades també de 2 km pic.twitter.com/rZXVFpIwN5 — Trànsit (@transit) January 19, 2023

Un grup de manifestants ha tallat l'durant una estona ai han cremat pneumàtics en el marc de les protestes contra la cimera hispanofrancesa . Es tracta del segon tall que s'ha fet aquest dimarts en aquesta via, ja que cap a les 9.00 hores mig centenar de persones l'havien tallat a l'altura de la Roca del Vallès. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), la via ja està reoberta a Llinars però els Mossos d'Esquadra la mantenen tallada a la Roca del Vallès i fan desviaments per la sortida 12A cap a la C-35 per tal de regular el trànsit.Tot plegat està provocant fins aa l'altura de la Roca i tres a Llinars. A més, la BV-5105 acumula dos kilòmetres de cues en l'enllaç amb l'AP-7 i la C-35 dos més a Santa Maria de Palautordera en sentit Girona.D'altra banda, el desplegament i el dispositiu per la cimera està provocant retencions també al Baix Llobregat –la reunió se celebra al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)-. Així, per regulació del trànsit s'ha tallat durant una estona un carril a l'A-2 a Cornellà en sentit Barcelona. Això provoca encara més de sis kilòmetres de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà de Llobregat.