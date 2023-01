El vent contraataca més fort que mai aquest divendres: tot Catalunya en alerta

La "calma tensa" de dimecres i dijous només ha servit perquè el vent agafi embranzida i contraataqui aquest divendres amb encara més virulència que dimarts a tot Catalunya. Només a les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany quedaran exemptes de patir la seva fúria, ja que s'esperena diverses zones del país. A l', l', i l'el perill és "molt alt", segons alerta el. A la resta, el perill és igualment "alt".El Meteocat manté, d'altra banda, els avisos per neu i fred, alhora que reactiva l'avís per l'estat del mar. El comitè tècnic des'ha reunit també per estudiar l'activació dels. El cel quedarà serè o poc ennuvolat durant el matí a la major part del territori, tot i que s'ennegrirà amb algunes nuvolades a punts del litoral central i sud a la tarda. També al sud-oest.Lapujarà dels 600 als 800 metres, tot i que a l'Empordà se situarà alsdurant les primeres hores del dia. La temperatura continuarà baixant, tot i que desaccelerarà la caiguda. Serà aon el mercuri tocarà fons, amb. A Barcelona, es registraran 6 graus, a Girona -4, a Tarragona 7 i a Lleida 3.