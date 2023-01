La temperatura continuarà caient sense aturador en un cap de setmana de pel·lícula i manta

Les temperatures, ja baixes la darrera setmana, faran un nou salt cap a l'abisme i cauran entre tres i sis graus més a gran part de Catalunya dissabte i diumenge. Tampoc és novetat que el pòquer d'avisos delper al vent, l'estat de la mar i la neu, a més del fred, romanguin tots activats., per la seva banda, demana "" en les activitats a l'aire lliure per l'episodi de "molt baixes temperatures", tot i que ja ha desactivat els plans Neucat i Ventcat, que queden en prealerta.Elque es desplega sobre tot Europa occidental contribuirà especialment a l'arribada de més fred i vent. Aquest segon actor serà especialment protagonista dissabte, quan bufarà amb una especial intensitat de component nord i oest a les, a l'i al. Això sí, com a resultat de la ventada, el cel estarà serè i assolellat. Seguirà nevant al Pirineu i Prepirineu occidental. A les quatre capitals de província, el temps serà més tranquil.El temps es mantindrà estable diumenge. La neu, el fred i el vent mantindran el peu sobre l'accelerador, però, entrada la tarda, laregistraran les temperatures més elevades del cap de setmana. Voltaran els 12 o 13 graus, tot i que les mitjanes generals quedaran dins la forquilla de 7 i 10 graus.