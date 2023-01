Gairebé tot Catalunya en perill per nevades

Prealerta #NEUCAT



Demà dimarts, la cota de neu es situarà entre els 200 i els 400 m, amb gruixos >als 2cm.



De matinada podrà nevar, també, a nivell de mar a l'extrem nord-est, i a partir de la tarda la cota pujarà fins als 800 m, tret de Ponent i el terç sud.#ProteccioCivil pic.twitter.com/1iwg4sQFun — Protecció civil (@emergenciescat) January 23, 2023

Avui dilluns les glaçades han tornat a ser gairebé generals, amb mínima rècord a 2 estacions de la Costa Daurada que tenen >20 anys de dades



-5,2 ºC al Vendrell, 23 anys (-5,0 ºC el 22/01/2011) #BaixPenedès



-3,6 ºC a Vinyols i els Arcs, 33 anys (-3,4 ºC el 24/01/2011) #BaixCamp pic.twitter.com/Cq70EtzKnL — Meteocat (@meteocat) January 23, 2023

Laamenaça pràcticament tot. Després d'un cap de setmana congelat, el fred es quedarà durant bona part de la setmana i farà disminuir la cota de neu entre els 200 i els 400 metres. Per això, el(Meteocat) ha activat l'avís de perill per neu aquest dimarts, que començarà a les comarques de la demarcació dei de l'àrea de, on es mantindrà durant bona part del dia. De cara al vespre, però, es desplaçarà ali a lesPel que fa al fred, l'avís deles mantindrà durant la matinada de dilluns a dimarts a tot el país. I és que l'anticicló s'ha tornat a dirigir cap a Catalunyaals nombres negatius. Davant d'aquesta persistent, diversos municipis d'arreu del país estan batentamb xifres sota zero. Aquest dilluns, al(-5,2 °C) i a(-3,6 °C) s'han batut rècords de temperatura mínima.Davant d'aquesta onada de fred i neu,ha activat elen nivell de prealerta i recomana "", sobretot en cas de trobar gel a la calçada. A banda, també demana "extremar les precaucions amb els aparells de calefacció als habitatges", a més de garantir una ventilació correcta.