Tornen el fred, el vent i la neu: tot el litoral en alerta aquest dilluns

El fred recupera el protagonisme

Dilluns arriba amb una caiguda generalitzada de les temperatures, el retorn del vent i la neu. Per això, elha reactivat els avisos per ventades, neu i l'estat de la mar per començar la setmana. Caldrà recuperar, aleshores, els abrics més gruixuts i els paraigües.Després d'una setmana amb temperatures suaus i Sol, toca passar pàgina i afrontar una setmana freda i tapada. El mercuri dels termòmetres difícilment superarà els 10 graus en algun punt del país. Només a Ponent es mantindran les temperatures. A la resta, la caiguda serà notable i anirà acompanyada de nuvolositat, que guanyarà terreny des del nord-oest fins al sud-oest. Els núvols sotmetran especialment el quadrant nord-est.