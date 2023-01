Un anticicló europeu desploma la temperatura amb registres gèlids

De moment, fins a les 8h del matí, aquesta ha estat la temperatura mínima.

Destaca els -11.9 ºC de Vielha (la Val d'Aran) o els -8.6 ºC d'Artés (el Bages). pic.twitter.com/Mw72sliTNH — Meteocat (@meteocat) January 21, 2023

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat els avisos de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per neu, vent, fred i estat de la mar. Seguiu les actualitzacions aquí 👉 https://t.co/dvBoqBQmJb — Meteocat (@meteocat) January 21, 2023

L'escenari a Barcelona

Previsió meteorològica per diumenge 22

codi:Les temperatures, ja baixes els últims dies, han fet un nou salt cap a l'abisme aquest dissabte, resultat delque es desplega sobre tot Europa occidental, i s'espera que caiguin entre tres i sis graus més a gran part de Catalunya de cara a diumenge. En aquest escenari,ha demanat "" en les activitats a l'aire lliure per l'episodi de glaçades. El pla Ventcat és actiu i el Neucat en fase de prealerta. No obstant això, a partir d'aquest mig matí s'esperen nevades febles, intermitents i localment poc abundants a l'extrem nord del Pirineu.El vent bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat, amb cops forts i alguns de molt forts de mestral a les, de tramuntana ai a cotes altes del territori, sobretot al. A punts del nord del litoral central i sud de la Costa Brava al centre del dia quedarà fluix i de direcció variable, amb el predomini del component sud. En aquest sentit, no és cap novetat el pòquer d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya ). Pel que fa a la neu, el perill és moderat (de dos en una escala de sis), amba més de 600 metres. I pel que fa al vent, el perill és alt (tres en una escala de sis), amb ratxes màximes que poden superar elsAmb tot, el cel romandrà serè en general. Al llarg del matí laaugmentarà a l'extrem nord del Pirineu i quedarà molt cobert en aquest sector la resta del dia. A més a més, al centre del dia hi haurà alguns intervals de núvols al sector central del litoral i el prelitoral. La visibilitat, però, serà entre bona i excel·lent, tret del vessant nord del Pirineu on quedarà entre regular i dolenta. Al Pirineu, a causa del vent i la neu, hi hauràsobretot durant la tarda.La temperatura màxima serà lleugerament més baixa. Hi hauràentre febles i moderades a l'interior, puntualment fortes al Pirineu, i alguna de feble al litoral. Al Pirineu laa causa del vent, en especial a partir de migdia, quan es reforçarà. A banda d'això, també hi ha una alerta del Meteocat per l'estat de la mar, de perill alt (tres en una escala de sis), amb ondes que poden ser superiors als 2,50 metres.L'Ajuntament de Barcelona activarà a partir d'aquest dissabte. La decisió s'ha pres davant la baixada generalitzada de les temperatures i enLa mesura implicarà la mobilització de professionals municipals i de la Creu Roja, que contactaran amb les persones sensesostre per convidar-les a refugiar-se en els. En concret, el consistori oferirà 262 places addicionals per acollir-les. En un comunicat, han assenyalat que es tracta d'un dispositiu dinàmic que s’anirà adaptant en funció de les necessitats que es detectin i la demanda que calgui atendre.El temps es mantindrà estable diumenge. La neu, el fred i el vent mantindran el peu sobre l'accelerador, però, entrada la tarda, laregistraran les temperatures més elevades del cap de setmana. Voltaran els 12 o 13 graus, tot i que les mitjanes generals quedaran dins la forquilla de 7 i 10 graus.