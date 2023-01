Mig centenar de persones tallen l'AP‑7 a la Roca contra la cimera hispanofrancesa

Mig centenar de personesa l'altura de la Roca del Vallès en el marc de les mobilitzacions contra la cimera hispanofrancesa que se celebra aquest dijous a Barcelona. La protesta ha començat cap a les 8.40 hores del matí, quan el grup de manifestants ha caminat pel voral de la via i cap a les 8.58 hores l'han tallat en sentit nord.Els protestants portaven armilles grogues i banderes estelades i han fet una pintada al terra on s'hi pot llegir 'Ni França, ni Espanya. Països Catalans'. Fins al lloc s'hi han desplaçat dos vehicles dels Mossos d'Esquadra que han mediat amb els manifestants i la protesta s'ha aixecat cap a les 9.20 hores.El tall s'ha desenvolupat sense tensions, tot i que alguns conductors han expressat el seu enuig pel tall de la via en hora punta.Un cop finalitzada la protesta, els manifestants han tornat a marxar per un voral paral·lel a l'autopista.