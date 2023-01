Blai Taberner i Mercè Falguera encapçalaran la llista de la CUP a Cardedeu a les municipals

Els militants de la CUPfaran tàndem en les primeres posicions de la llista del laper a les eleccions municipals del mes de maig.En un comunicat, els anticapitalistes destaquen que "l’assemblea entén la necessitat de presentar les persones que encapçalaran la llista electoral però alhora insisteix quepel qual lluita, fugint dels personalismes dels partits tradicionals".El tàndem ha estat escollit assembleàriament per l’organització "per tal de conjugar dos perfils complementaris que, conjuntament amb un equip que s’està acabant de conformar, permetrà defensar els objectius de la formació dins i fora de l’ajuntament".En aquest sentit, defensen que la seva proposta "es nodreix de vuit anys al govern i de setze a la institució per proposar anar més enllà de l’Ajuntament en tots els seus aspectes". És per això que, segons asseguren, inclouran "propostes més enllà dels quatre anys del cicle electoral i de l'àmbit de l'Ajuntament per dibuixar un pla a llarg termini articulat amb els moviments populars cardedeuencs".Concretant, enumeren "planificar l'economia d’acord amb els interessos de la majoria, obtenir el control de tot allò que és necessari per a la vida; feminisme, antiracisme i antifeixisme per garantir els drets de totes les persones, i ecologisme i anticapitalisme per fer front a l'emergència climàtica".Taberner té una llarga militància a l’Esquerra Independentista així com al moviment popular de Cardedeu. Antropòleg de formació, ha compaginat la recerca en l’àmbit humanitari i polític i a la docència en centres de secundària. Ha participat en l’Esplai Bruixes i Bruixots, el Polvorí o la Colla de Gitanes de Cardedeu.Falguera, actual tinent d’alcaldia al govern municipal, té una dilatada experiència en el moviment feminista i LGTBIQ. Doctora en antropologia social i educadora social, ha desenvolupat recerca en l’àmbit de les maternitats lèsbiques i ha treballat en intervenció socioeducativa en infància, joventut i família. Actualment, lidera les regidories de Salut, Acció Social, Habitatge i Feminismes.