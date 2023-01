Un estudi liderat per un dermatòleg de l'Hospital de Granollers posa en alerta les perruqueries per la tinya

Causes del brot

Símptomes de la malaltia

Tractament

Laés una infecció en el cuir cabellut provocada per un fong i que es manifesta en forma de calves i irritacions cutànies. Aquest dimecres, l'ha alertat sobre l'expansió del fong en qüestió, ela les perruqueries de l'Estat, després de comprovar l'existència d'un brot a diverses perruqueries del territori gràcies a un estudi multicèntric que ha liderat, dermatòleg del Servei de Dermatologia de l'Hospital General de Granollers. No ha transcendit la ubicació dels centres afectats, però ja s'han detectat 107 casos.Els dermatòlegs analitzen que el brot que amenaça els centres d'estètica i perruqueries de l'Estat es deu a la. Sobretot els joves, a qui afecta més la malaltia, estan optant per pentinats que inclouen degradats i rasurats, fet que facilita l'aparició de petits talls. Si el fong entra en contacte amb aquestes ferides, pot produir-se una micosi i infectar amb la tinya.La Tinya acostuma a provocar erupcions, irritacions cutànies i descamació -i en alguns casos, inflamació i supuració-. Aquestes expressions de la infecció poden anar acompanyades, a més, de dolor i febre. També és comuna la inflamació dels ganglis. A vegades, el cabell pot presentar una olor d'humitat. Les lesions de la pell són arrodonides, de color vermell i amb un cert relleu. La pell del centre sol mantenir-se normal, el qual els dona unaEn la majoria dels casos, un tractament a base de-com el miconazole, el clotrimazole i el fluconazole- i els efectes es poden revertir en un període de prop d'un mes. Si la infecció és severa, es pot reforçar ambi, en el supòsit que es produeixin infeccions bacterianes vinculades, cal administrar