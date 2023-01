Raül Garcia, cap de llista de Junts a Sant Celoni, presenta la candidatura per revalidar l'alcaldia

Més moviments electorals de cara a les eleccions municipals del pòxim 28 de maig de 2023. Aquest divendres 20 de gener amb el lema Gent de Debó,, candidat dei actual alcalde de Sant Celoni, presentarà la seva candidatura a l'alcaldia i donarà a conèixer el projecte amb el que es compromet per "seguir fent un Sant Celoni i unamillors". L'acte tindrà lloc a la Sala Gran del Teatre Ateneu a partir de dos quarts de vuit del vespre. Acompanyarà al candidat,, secretari general de Junts.Raül Garcia va anunciar que repetiria com a candidat de Junts a lesel passat mes de juny de 2022, després de rebre elen el decurs d'una assemblea oberta a la ciutadania celebrada a la Sala Bernat Martorell de Sant Celoni. Garcia va ser l'únic candidat que es va postular com alcaldable i va rebre el suport dels 87 vots que es van dipositar dins l'urna.