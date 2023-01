Suspenen la Viladrau-la Garriga per la manca de relleu en l'organització

Aquest any no es farà la míticaha suspès la que hauria estat la 51a edició per laque s'han trobat.L’entitat ha emès un comunitat just quan haurien de començar les inscripcions per celebrar la prova. En declaracions a VOTV, la presidentaha explicat que bona part de l'equip que coordina la prova fa vàries dècades que ho fa, i algus ja tenen una edat avançada i necessiten algú que els substitueixi.Fa uns anys, aquesta travessa del cor del Montseny es duia a terme el segon cap de setmana de febrer, però això va canviar i ara tenia lloc alLa caminada té un recorregut de, però fa poc es va proposar també un recorregut més curt de 22, començant per Collfomic.El recorregut clàssic s’inicia a Viladrau. Es fa parada per esmorzar al Pla de la Calma i s'acaba a la Plaça de la Esglèsia.