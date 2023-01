Alerten del possible enderroc d'una masia del segle XVII de les Franqueses pel desdoblament de l'R3

Tothom té clar que els arbres monumentals de Can Rajol s'han de conservar quan es desdobli la línia ferroviària. La masia del s. XVII, en canvi, té tots els números per ser enderrocada. El propietari ja ha estat notificat de la imminent expropiació per la seva manca de valor pic.twitter.com/N8Yj3Tyhpu — La Caçadora de Masies (@martamasies) January 27, 2021

, més coneguda com laha posat el crit al cel per la imminent desaparició de, unaque va camí de ser expropiada pel projecte de. Tot i que fa dos anys ja va avisar que el propietari havia estat avisat, aquest dilluns ha confirmat que ha estat notificat amb la decisió."És un bon exemple de com tractem el nostre patrimoni", explica Lloret a NacióGranollers. "Cada cop que hem de fer una infraestructura,", lamenta. "Creia que era un tema del segle passat, però estem al 2023 i encara veiem el patrimoni amenaçat", diu.La garriguenca, a més, no és massa optimista amb el cas de Can Rajol: "El propietari ja només ha d'anar a l'ajuntament a donar conformitat.. A més, el propi consistori no li ha donat cap suport, i els tècnics li van dir que no tenia cap valor. Jo l'he visitat i puc dir que sí que en té". En aquest sentit, critica que la valoració que s'ha fet per part de l'administració local és esbiaixada: "S'ha fet per interessos del propi projecte, perquè era l'opció més senzilla".Lloret també destaca la conservació de la masia: "Conserva les característiques constructives originals, tant pel que fa a l'estructura com als materials". A més, en destaca alguns dels alements que es mantenen, com el rellotge de sol i el finestral de pedra carejada amb incisió conopial del pis.