Un incendi afecta una empresa de reciclatge a Parets

Els Bombers han treballat des de les 15.30h per extingir unsituada al número 14 del passeig Fluvial de Parets del Vallès, a prop de l'autopista AP-7. En un primer moment s'hi ha enviat 10 dotacions, xifra que posteriorment ha augmentat fins a 13. El foc està estabilitzat des de 2/4 de 5 i segons informen els Bombers no ha causat cap afectació personal.Les flames s'han originat en un pati exterior, en una pila de cartró, però no han arribat a l'interior de la nau. L'incendi ha causat unavisible des de l'AP-7, fet que ha motivat nombroses trucades al cos d'emergències. Els Bombers continuen remullant la zona fins a extingir el foc.