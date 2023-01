La plantilla d'Amazon, prudent després de la primera reunió per abordar el tancament de la planta

La plantilla de la planta d'es mostra prudent després de la primera reunió mantinguda per abordar l'anunci de tancament del centre . La trobada s'ha fet a l'ajuntament amb l'alcalde i els grups de l'oposició, representants del departament d'Empresa i Treball, el SOC, CCOO i UGT per abordar el punt de sortida en què es troben. No obstant, fonts sindicats admeten a l'ACN que la clau serà laamb els representants de l'empresa, quan se'ls traslladarài quines opcions dona la firma, tant pel que fa al trasllat a centres com el de Saragossa per reduir l'impacte en matèria d'acomiadaments com per establir els criteris per a baixes.En la trobada, l'Ajuntament ha traslladat als sindicats la voluntat d'ajudar en tot el que sigui possible, així com treballar perquè una altra empresa es pugui instal·lar al centre que Amazon deixarà buit. No obstant, cal esperar a tenir les dades per saber quin és l'impacte real del tancament del centre, una informació que no es tindrà fins dijous, quan es farà la primera reunió i que donarà el tret de sortida al període de negociacions, que s'allargarà 15 dies."Ara per ara no tenim una opinió de com poden anar les coses, fins ara només tenim una comunicació de trasllat", explica a l'ACN, responsable de negociació col·lectiva del sector de Transports i Carreteres de la FeSMC-UGT. És per aquest motiu que volen esperar a tenir totes les dades per manifestar-se en un sentit o un altre."Volem ser prudents i esperar a dijous, sabem que traslladar prop de mil persones a Saragossa és complicat per situacions personals o perquè no els interessi les condicions que se'ls ofereixi", apunta Belén.El sindicat preveu celebrar la reunió amb els representants de la firma a la seu de l'empresa dijous a primera hora. Diumenge es tornaran a trobar, aquest cop al pavelló d'esports municipal per celebrar la primera assemblea de treballadors i valorar de manera conjunta el contingut de les dades aportades per Amazon.