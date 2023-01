El conductor del cotxe implicat en l' accident mortal que va tenir lloc aquest dilluns a la carretera C-251 -la carretera de Cardedeu-, en terme de la Roca, tenia el. L'home va ser detingut al lloc dels fets i se li imputen tres delictes: per homicidi imprudent, per lesions amb imrpudència i per trencament de condemna. El sinistre va suposar la mort del passatger del vehicle.La investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta.