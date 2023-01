Mor el passatger d'un turisme en una sortida de via a la C-251, a la Roca

aquest dilluns en un accident de trànsit a la, la carretera que uneix Granollers i Cardedeu, en terme municipal de la Roca del Vallès. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els fets han tingut lloc al punt quilomètric 4,5. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 14.44 h.Per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha sortit de la via i posteriorment. Com a conseqüència del xoc, el passatger del turisme ha mort. A més, el conductor del vehicle ha resultat ferit menys greu i ha sigut traslladat a l’Hospital de Granollers i el passatger posterior ha resultat ferit greu i ha sigut traslladat a l’Hospital Sant Pau.Arran de la incidència, que ha obligat a tallar la via en tots dos sentits de la marxa, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).