Així ha quedat l’esquena de Gerard Palet després del partit, on un jugador rival l’ha mossegat dintre l’àrea.

En Gerard ha rebut🔴directa per l’acte reflex de treure’s el rival de sobre.

Tot i estar dintre de l’àrea, no s’ha xiulat penal, sinó el córner que s’havia decretat abans pic.twitter.com/RC9ohY9mfT — CF Olímpic LaGarriga (@CFOlimpic) January 14, 2023

El club de futbolha denunciat aquest diumenge que un dels seus jugadors va serdisputat el cap de setmana. L'entitat ha publicat a les xarxes socials una fotografia de l'esquena del jugador afectat. Una imatge de denúncia que, a més, han acompanyat d'una crítica a l'actuació arbitral: per no veure l'agressió i per expulsar l'agredit quan es va treure el rival de sobre.