​Granollers talla una morera de la plaça Maluquer en detectar la plaga de l'escarabat vespa

Granollers ha informat que hade la plaça Maluquer i Salvador perquè s'ha detectat que s'ha vist afectada per la. Per evitar que s’escampi i afecti altres arbres propers, s’ha tret l’arbre i s’hi plantarà un til·ler"Durant la campanya de poda que s’està duent a terme a la ciutat, s’ha detectat la presència d’una plaga molt lesiva a una morera. Es tracta de l’escarabat vespa de les moreres, Xylotrechus chinensis, un insecte que ve de la Xina, present des de fa uns anys a Catalunya,", explica el consistori.L'Ajuntament detalla que, a Catalunya, l'insecte principalment afecta les moreres, però al seu país d’origen també ataca a pereres, pomeres i vinya. "Per aquest motiu, per la seva gravetat i pel potencial d’afectació a altres arbres de la ciutat i al món agrícola, cal que el control de la plaga es faci de manera", diuen.El consistori també reconeix que els tractaments insecticides tenen una baixa efectivitat: "Es tracta d'un insecte que actua dins de l'arbre, fent galeries i fent-los malbé per dins fins que cauen a trossos i finalment moren. Així, seguint les recomanacions de la Generalitat, el millor sistema per assegurar que la plaga no s'escampi de forma exponencial és eliminar els exemplars afectats com més aviat millor i cremar-ne les restes".