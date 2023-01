Detingut per atracar la benzinera de Bigues i Riells del Fai amb un ganivet

Mossos de la comissaria de Caldes de Montbui van detenir, l’11 de gener, un home de 55 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb intimidació.Segons explica la policia, al voltant de les 09:00 hores la policia local de Bigues i Riells del Fai va rebre un avís per unen una benzinera del seu municipi. Els agents es van desplaçar a la zona i van parlar amb la víctima, la qual els hi va dir que un home havia esgrimit uni li havia sostret els diners de la caixa registradora.Un cop van poder recopilar tota la informació, els agents de la comissaria de Caldes de Montbui van iniciar una recerca per tal de detenir-lo. Instants més tard el van localitzar i detenir a Lliçà d'Amunt, quan encara duia a sobre els diners que acabava de robar i el ganivet que havia fet servir.Paral·lelament, la Unitat d’Investigació de Granollers relaciona el detingut amb unaamb intimidació que va tenir lloc la nit anterior en un hotel de la capital vallesana, quan un home va intimidar amb un ganivet el recepcionista de l’establiment per a sostreure-li els diners, sense aconseguir-ho.El detingut va passar el 13 de gener a disposició judicial davant del jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Granollers qui va decretar llibertat amb càrrecs.