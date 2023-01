Recepta | Coc de maçana agredolça

Ara fa un parell de setmanes vaig acostar-me a Tortosa per un dinar amb amics. Vaig passar pel mercat i vaig trobar el que allà en diuen "massanes de l'agredolç", una varietat de poma que es produeix a aquella zona i que a la resta de Catalunya costa de trobar. Vaig comprar-ne un quilo i vaig decidir fer-les servir per a un coc de poma que recordava de la meva infància. Un coc que feia la fornera de Ferreries, la senyora Pepeta.400 grams d’aigua a temperatura ambient10 grams d’oli d’oliva extra verge10 grams de sal3 grams de sucre460 grams de farina de força115 grams de farina integral17 grams de llevat fresc, o bé 6 grams de llevat secOli d’oliva extra verge per pintar750 grams aprox. de maçanes agredolces ( varietat de les terres d’Ebre) molt acides i no aptes com maçanes de postra.100 grams aprox. de sucre per posar per sobreDissoldrem en got la sal i el sucre dins d’aigua, juntament amb l’oli. Tant si pastem a mà com si ho fem amb batedor, posem els líquids al fons del bol on treballarem. Ho pastem amb la meitat de la farina dins de un bol, remenem fins que els elements estiguin ben integrats i la pasta estigui suau i bastant líquida. Arribat aquest punt, posem el llevat esmicolat o bé en pols, barregem durant 2 o 3 minuts i, després, afegim la resta de la farina i pastem de nou per obtenir una barreja homogènia (que serà més aviat enganxosa). Deixem reposar uns 15 minuts tapada i fora de les corrents d’aire.Preparem la safata de cocció de la coca, posant un fil d’oli d’oliva.Escampem una mica de farina sobre la superfície de treball i aboquem la pasta. Després pastem uns segons per donar-li una forma rectangular, la posem dins de la safata preparada amb l’oli, pintem la massa amb una mica del oli d’oliva present a la llauna i la deixem reposar aproximadament una hora o hora i mitja, fins que el seu volum s’hagi duplicat.Premem la pasta amb les puntes dels dits fins cobrir tota la safata, donant-li també el relleu i els petits forats característics de una coca de sucre. En aquest punt, escampem una mica més d’oli d’oliva verge extra, un bon grapat de sucre i cobrim la coca amb trossos de maçana tallada a octaus i nets del cor, i disposem una mica més de sucre per sobre i un rajolí més d’oli de oliva.Serà el moment de posar la coca al forn, que haurem preescalfat a 220ºC, i quan posem la coca baixarem la temperatura a 180ºC i courem durant 15 – 20 minuts. Abans de fer-ho, però, haurem de vaporitzar la superfície amb aigua a temperatura ambient, per tal de generar vapor.Un cop cuita la coca, retirem la safata del forn i la deixem refredar sobre una reixeta abans de tallar-la per tal que sigui molt cruixent.