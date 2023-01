La fiscalia demana temps per presentar l’escrit d’acusació contra Jové i Salvadó amb el nou Codi Penal

Laha demanat a la sala civil i penal del) més temps per presentaren la causa contraper l’a causa de l’entrada en vigor del nou, que inclou una nova tipificació del delicte de malversació de fons públics. El ministeri públic tenia fins al 20 de gener per presentar el seu escrit i ara demana una ampliació de 30 dies a partir d’aquesta data, amb l’argument que cal un posicionament “integral” i “conjunt” de la fiscalia com a institució després d’aquest canvi en el Codi Penal.El TSJC va dictar apertura de judici contra Jové, Salvadó i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, pels preparatius de l’1-O. Només els dos primers estan processats per malversació.