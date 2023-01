Els camions pesants no podran circular pel tram urbà de la Ronda Sud a partir de dilluns

A partir de dilluns, els camions pensants deno podran circular pel, entre el pont sobre el riu Congost i la rotonda amb el carrer Esteve Terrades, a la banda es. D'aquesta manera, la limitació se suma a l'existent pels vehicles que transporten matèries perilloses, vigent des del 2019.Segons informa VOTV, aquest divendres el Departament de Territori i l’Ajuntament de Granollers acabaven d'instal·lar les 25 noves senyalitzacions que ho indicaran. L'objectiu és intentarla circulació a la zona.Per vigilar el compliment de la nova normativa, la policia local de Granollers intensificarà la vigilància en aquest tram. Tot i això, en declaracions a VOTV, el regidorha explicat que aquest no es l'únic control que voldria el consistori: per una banda, els hi agradaria que s'hi instal·lés un sistema de videocàmeres, però també demanaran als Mossos d'Esquadra que ajudin en el compliment de la prohibició.La prohibició del pas de camions pesants per aquesta zona és una de les peticions que sempre ha fet l’Assemblea Integració Ronda i Sud de Granollers.Es calcula que, des de l'aixecament de les barreres de l'AP-7 i la C33, cada dia passen uns 2.500 vehicles pesants pel tram urbà de la Ronda Sud de Granollers.