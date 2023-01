Vídeo | Sis detinguts per robar mercaderies de camions a àrees de servei de Cardedeu i Llinars

Els Mossos d’Esquadra han desarticulatespecialitzats en. Els atribueixen robatoris ai Gavà. La policia els va detenir el dia 10, quan un sergent fora de servei va detectar dos vehicles que circulaven amb lesi elsa l’altura del Prat de Llobregat. Amb un seguiment discret, el policia va avisar la sala de comandament fins que els sospitosos van accedir a l’aparcament d’una nau a Badalona. L’operació policial va descobrir un, especialment televisors, material esportiu i aparells per instal·lar plaques solars.En el moment d’arribar a la nau, la policia va deixar que els sospitosos accedissin a l’interior i després va situar diverses patrulles a les afores per controlar totes les sortides. Quan van veure la policia, els lladres van intentar sortir a gran velocitat,per intentar escapar i ferir els agents.Fruit dels xocs, el vehicle dels fugitius es va avariar i els tres ocupants van intentar fugir corrents, però van ser interceptats i detinguts. Mentrestant, altres agents van entrar a la nau i van detenir tres persones més. A banda del material robat emmagatzemat, dins la nau la policia també va trobar una furgoneta que constava com a sostreta el dia anterior a Vilassar de Dalt.Fruit de la investigació, la comissaria de Badalona va determinar que el material havia estat robat entre els dies 7 i 10 de gener a camions aparcats a àrees de servei i descans. De fet, el robatori de Gavà s’havia comès poca estona abans que el sergent fora de servei detectés els lladres circulant per la B-10 al Prat de Llobregat.Els arrestats tenen entre 23 i 38 anys, i estan acusats de delictes de furt a l’interior de vehicle, danys, furt d’ús de vehicle, robatori amb força, conducció temerària i atemptat contra els agents de l’autoritat i lesions. El jutge en funcions de guàrdia va decretar la seva llibertat amb càrrecs.