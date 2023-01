Les Franqueses, més a prop de tornar a tenir caixer automàtic a Bellavista

Les Franqueses està més a prop de tornar a tenir. La Junta de Govern Local ha aprovat, que s'instal·laria al: "L'objectiu és comptar amb serveis bancaris a Bellavista ambs que la resta de caixers en funcionament les 24 hores. Facilitant, així, l'accés al veïnat i, sobretot, a la gent gran que, de moment, s'ha de traslladar a Granollers o a Corró d'Avall per fer operacions", destaca el consistori en un comunicat.L'Ajuntament defensa que, des que va tancar la darrera entitat bancària a la zona de Bellavista, al setembre del 2021, deixant aquest nucli sense serveis bancaris, han estat treballant "per tenir, com a mínim, un caixer automàtic que cobreixi la zona amb més de 9.000 habitants".En aquest sentit, expliquen que "després de converses amb diverses entitats bancàries, de parlar amb altres administracions com la Diputació de Barcelona i, fins i tot, l'entrada d'una moció al Congrés dels Diputats aprovada pel ple municipal", ara s'inicia el procés.De fet, el consistori diu que les egstions van començar abans del tancament definitiu de l'última entitat bancària, del BBVA, "demanant, primer, que no es tanqués l'oficina o que, com a mínim, es mantingués el caixer".