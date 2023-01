Granollers projecta el primer bloc d'habitatges cooperatius de la ciutat al Lledoner

L’Ajuntament de Granollers, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha elaborat un estudi sobre la viabilitat de les cooperatives de cessió d’ús en solars municipals. L’estudi concloudel projecte de construcció d’en el solar municipal situat al carrer Rosselló, 97, al barri de Lledoner, on l’Ajuntament té previst construir 29 habitatges.El nou edifici se situarà en un solar dede superfície, molt proper a l’escola del Lledoner i el Centre Cívic Nord. Es tracta del primer projecte d'habitatge cooperatiu de cessió d’ús a la ciutat, ambi amb espais col·lectius que fomentin la convivència i que respongui a valors cooperatius.Es preveu dur a terme un concurs públic i fer difusió del projecte per donar-lo a conèixer a la ciutadania, promoure l’associació de les persones interessades i treballar de forma conjunta amb una cooperativa per tirar-lo endavant.L’estudi contempla un període de desenvolupament de 5 anys, que es correspon a la mitjana de temps de qualsevol altre projecte d’habitatge cooperatiu d’obra nova i preveu un. També recull el detall dels requisits per a totes les cooperatives que es vulguin presentar a la licitació.El consistori destaca en un comunicat que "tal com es recull en el Pla Local d’Habitatge 2018-23, l’Ajuntament aposta per l’increment del nombre d’habitatges a preu assequible a través de la promoció d'habitatges de protecció oficial i per models alternatius de gestió de l’habitatge, basats en l’economia social i col·laborativa, gestionat per part de cooperatives, entitats o fundacions".També posen en valor que "és un model d'accés a l'habitatge no especulatiu, sense ànim de lucre i en pro de l’interès general. Un model alternatiu que es basa en la propietat col·lectiva de l’immoble per part de la cooperativa i el pagament del dret d’ús de cada habitatge. Es tracta d’un model a mig camí entre la propietat i el lloguer, basat en valors transformadors i cooperatius, amb un model d’organització democràtic i participatiu".En aquest sentit, afegeixen que "els habitatges es consideren un bé d’ús i les persones sòcies de la cooperativa poden gaudir-ne indefinidament o per un període molt llarg" i que l'operació requereix una aportació inicial i el pagament de quotes mensuals que deriven dels costos d’adquisició, manteniment i funcionament del projecte d’habitatge cooperatiu, "i no de la situació del mercat immobiliari". "Un projecte que defensa el dret a l’habitatge, amb corresponsabilitat amb l’entorn, vinculació al territori i una aposta ferma per la sostenibilitat mediambiental, l’eficiència energètica i la reducció dels consums".El passat mes de novembre l’Ajuntament va rebre una subvenció d’1.358.000 euros dels fons Next Generation per a dos projectes d’habitatge protegit presentats a la convocatòria del Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.anirà destinat a aquest projecte d’habitatge cooperatiu al carrer Rosselló, i la resta a la construcció de l’edifici de 17 habitatges de lloguer social del passeig de la Muntanya.