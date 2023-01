Una dona accepta vuit mesos de presó per insultar i agredir una discapacitada i dos adolescents negres a Granollers

Una dona ha acceptat aquest dijous una pena dei gairebé 2.000 euros de multa i indemnitzacions perla primavera del 2018. La fiscalia li demanava inicialment tres anys i mig de presó, però ha pactat amb la defensa i la donasi segueix un curs contra la discriminació. A més, podrà pagar la multa i les indemnitzacions en 24 mesos, no es podrà acostar a les víctimes durant 16 mesos, no pot delinquir en els propers dos anys i estarà inhabilitada per a qualsevol professió educativa, esportiva o de lleure durant 6 anys i 8 mesos. L'acusada ha acceptat els fets entremig de plors en la vista que s'ha fet a l'Audiència de Barcelona.Segons ha acceptat la dona, cap al matí del 17 de març del 2018, l'acusada, G.G.N.,, estava bevent cervesa amb la seva parella en un banc del carrer a Granollers. A prop van passar tres adolescents de 13 a 16 anys, dos d'ells negres. Amb ànim de vexar-los, la dona els va dir: "Aviam si calleu, negres de merda". Un dels menors li va demanar explicacions i la dona li va donar un cop a l'orella amb el recipient de cervesa que duia a la mà.Dos mesos més tard, el 17 de maig, l'acusada es va trobar en un bar amb una discapacitada de 53 anys amb retard mental lleu i trastorn de la personalitat. La víctima li va preguntar a l'acusada pels morats que duia, i la dona va dir-li que li havia causat "un espanyol de merda". Acte seguit, l'acusada li va preguntar a la dona si era catalana o espanyola, i la víctima va respondre que espanyola. Aleshores, l'acusada li va dir que li clavaria una pallissa iDos dies després, entre la 1 i les 2 del migdia, les dues dones es van tornar a trobar en una plaça de Granollers. Amb to sarcàstic l'acusada li va preguntar com estava, cosa a la qual la víctima va respondre que la deixés en pau. L'acusada li va dir "espanyola de merda" i la víctima li va respondre que era una "catalana de merda". L'acusada va trencar la barra de pa qu ela víctima portava, en va tirar un tros a terra i va donar una bufetada a la cara de la discapacitada, cosa que li va causar una hemorràgia nasal.Per tot això, la fiscalia li demanava inicialment 3 anys i mig de presó per dos delictes contra la dignitat de les persones per motius discriminatoris i dos delictes de lesions lleus, 6.000 euros de multa i 10 anys d'inhabilitació per exercir cap professió educativa, esportiva o de lleure, 3 anys de prohibició d'aproximació o comunicació amb les víctimes i uns 2.700 euros d'indemnització a les dues víctimes per les lesions i danys morals. Finalment, gràcies a les dilacions indegudes i al pacte assolit entre acusació pública i defensa, la pena s'ha rebaixat substancialment i ha quedat suspès l'ingrés a presó.