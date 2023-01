La CUP de Granollers reclama millores al transport públic per reduir la contaminació

Mesures

La CUP de Granollers ha insistit aquest dimecres en la necessitat deper "reduir el greu problema de qualitat de l'aire a la ciutat i afrontar les crisis ecosocial, climàtica i energètica que s'aniran agreujant ràpidament en poc temps".En aquest sentit, l'organització considera "prioritari" que l'Ajuntament de Granollers "desplegui actuacions contundents a curt termini que vagin encaminades a lai augmentar el nombre viatges en transport públic, bicicleta i a peu".La formació ha fet aquest dimecres una acció simbòlica a l'exterior de l'per reclamar la urgència d'alguna de les mesures. L'acció ha consistit en penjar diferents ròtuls amb la senyalètica de Rodalies que simulaven l'existència del nus intermodal que proposa l'organització cupaire. Aquests cartells senyalitzaven al carrer de Llevant i el Passeig de la Muntanya els accessos pel nord de l'estació proposada i a la plaça Serrat i Bonastre l'accés sud per l'actual edifici de l'estació i el transbordament a la nova terminal d'autobusos a la cantonada amb Esteve Terrades.La CUP ha recordat que "fa dues setmanes la UE ha tornat a donar un nouper la insalubritat que pateix la ciutat a causa de la superació sistemàtica i continuada des de 2014 dels límits legals de contaminació ambiental" i ha posat èmfasi en "la inacció institucional" per posar-hi remei.La formació ha alertat que "segons dades d'ISGlobal, amb uns nivells baixos de contaminació, a Granollersa l'any causades per la contanimació, a més de nombroses malalties pulmonars i coronàries i, fins i tot, deficiències en el desenvolupament dels infants".Per tot plegat, per a la CUP Granollers és "imprescindible" que l'Ajuntament de Granollers fixi com a objectiu de ciutat a curt termini reduir com a mínim a la meitat el gairebéper mobilitat obligada que es registra actualment a la ciutat i disminuir també el trànsit de pas per les vies que envolten la ciutat originat per altres municipis de la comarca.Entre les mesures proposades, la CUP insisteix en la necessitat d'establir a la ciutat un gran nus intermodal de transport col·lectiu que, a més de a la ciutat, doni també servei a la conurbació i bona part de la comarca.Per l'organització cupaire això passa necessàriament, per una banda, que el consistori reformuli el conveni amb Adif per "reorientar-ho a una reforma i ampliació de l'estació de Granollers Centre per millorar-ne la seva capacitat d'operacions i l'accés a peu i en bicicleta". Per altra banda, un acord a tres bandes entre l'ajuntament, Adif i la Generalitat per unificar a la plaça Serrat i Bonastre l'estació ferroviària i la d'autobusos, requalificant per construir la nova terminal de bus els terrenys d'Esteve Terrades, on l'actual consistori hi vol fer pisos.Per a l'organització cupaire, l'Ajuntament de Granollers i la Generalitat haurien de tenir com a objectiu "que el nombre de viatges amb orígen o destinació Granollers Centre com a mínim es dupliqui i passi dels 10.000 actuals als 20.000".L'establiment d'aquest nus intermodal a la ciutat hauria també d'anar acompanyat d'una ampliació de serveis ferroviaris, d'autobusos i per a bicicleta.En matèria ferroviària, l'ampliació de Granollers Centre amb més vies i andanes d'estacionament permetria incrementar la freqüència de la R2, establint per exemple dos o més trens de reforç fins a la nova estació de Barcelona-Sant Andreu -i la futura terminal de Barcelona-La Sagrera- o establint l'estació granollerina com a capçalera de la R2 Sud. També vinculada a aquesta mesura, la CUP de Granollers considera imprescindible que l'ajuntament pressioni a la Generalitat per incrementar la freqüència de la R8 i perllongar la línia fins a Sant Celoni i fins a Girona i Reus en format Mitja Distància.Alhora, la CUP insisteix també en el desplegament d'una "veritable xarxa pedalable a la ciutat" i connectada amb els municipis del voltant, en un Pla Estratègic de la Bicicleta i en la creació d'una xarxa ciclable interurbana, impulsant-la fins als municipis limítrofs, en especial a accessos pel Coll de la Manya, Josep Umbert, la carretera de Cardedeu o pels marges del riu Congost.D'altra banda, la CUP de Granollers considera urgent que s'estableixi el més aviat possible Zones de Baixes Emissions al municipi per restringir el pas dels vehicles més contaminants. Des d'aquest gener Granollers ja està incomplint la llei 7/2021 que l'obligava a establir aquesta mesura malgrat haver rebut 2,6 milions dels fons Next Generation UE per implementar-la.