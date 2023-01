​Oberta la inscripció a la rua de comparses del Carnaval de Granollers

La rua de comparses deles farà eli els grups que hi vulguin participar cal que s’hi inscriguinLa inscripció es pot tramitar electrònicament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers. També es pot presentar presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al carrer Sant Josep núm. 7, planta baixa.Poden participar a la rua de comparses de Carnaval els grups o comparses formats per unque poden anar acompanyats de vehicles d'una llargada màxima d'11 metres.Les comparses que vulguin participar s’hauran d’inscriure presentant una instància genèrica on hi hauran de fer constar el nom de la comparsa, número de participants i si van en vehicle, descriure’n les característiques. S’hi prohibeix la utilització de qualsevol tipus d'element pirotècnic, així com objectes amb flama, torxes, etc. I les carrosses hauran de disposar d'un extintor. Els vehicles de suport s’hauran de guarnir d’acord amb el motiu de la comparsa per poder participar a la rua.Per a més informació sobre la rua es pot consultar a www.granollers.cat/carnaval o al Servei de Cultura de l'Ajuntament de Granollers (93 842 66 83).