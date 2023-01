La policia local de Caldes evita dos robatoris a habitatges i identifica una banda de lladres d'usuaris de bancs

La Policia Local de Caldes de Montbuia habitatges i ha identificat un grup de tres delinqüents buscats a diverses localitats catalanes gràcies al dispositiu policial especial de Nadal.És el balanç del dispositiu especial de les festes nadalenques. Les mesures de control que s’han implementat, pensades especialment per evitar els robatoris a domicilis, han permès frustrar dos intents de robatori en habitatges del nucli urbà. De fet, segons han explicat aquest dimecres la policia i el consistori, en el segon dels intents els agents van estar a punt de detenir els autors del robatori després de sorprendre’ls in fraganti. Els policies van perseguir els lladres, que van fugir a peu i es van poder escapar. Però la intervenció policial va permetre recuperar el vehicle que utilitzava aquesta banda per assaltar els domicilis.El cotxe es va traslladar al dipòsit municipal de vehicles i en el seu interior s’hi han trobat diferents eines que els lladres feien servir per entrar a les cases. Paral·lelament, s’està duent a terme el treball d’investigació per esbrinar la identitat dels membres de la banda. A més, s’ha pogut comprovar que diferents cossos de policia, ja tenien registrat el vehicle per la seva implicació en altres robatoris similars, en especial, a les comarques de Ponent.Segons s'ha assegurat a la compareixença, fruit d’aquesta actuaciói no s’han registrat nous casos de robatori en cases unifamiliars al nucli urbà.D'altra banda, el dispositiu també ha permès fer diverses intervencions on s’han identificat presumptes autors de. En un d’aquests casos, fins i tot es van poder identificar tres membres d’una banda que no eren veïns de Caldes i que estaven buscats per robatori i estafa a diferents localitats de Catalunya. En concret, una d’aquestes persones tenia un requeriment judicial.Abans d’identificar-los, la policia va detectar la seva presència al municipi i va fer el seguiment de la seva activitat durant un parell de dies. Això va permetre comprovar que centraven les seves accions a robar a persones usuàries d’entitats financeres. Finalment, es va procedir a detenir el vehicle, que va intentar escapar dels agents. Quan es va aconseguir evitar la fugida, es va poder identificar els tres ocupants.