El Centre d'Arts en Moviment dona a conèixer les residències artístiques

Elde Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers ha atorgat els suports a la creació avinculats a les arts en moviment, entre els 71 que es van presentar a la convocatòria 2023.En la modalitat de residència de recerca i creació en moviment ha guanyat el projecte Gatzara, d’; pel que fa a residència de recerca i creació en circ, s'ha imposat Les finestres d’una habitació, de; en residència de perfeccionament, La mecànica de l’Infortuni, de; i en residència de projectes artístics emergents han guanyat Òxid, de; Poética salvaje, de; i Cavitat f., d’Segons ha informat Roca Umbert, "com que les propostes rebudes han sigut moltes i de molt nivell", el jurat també ha proposat oferir un espai de residència a Cowards, d’Àngel Duran Performing Arts; Aproximació a un sol negro, d’Antes Collado; La Phazz, de la Cia. Zero en conducta; i Angela Caído, de la Cia. En diciembre.El jurat ha estat format per Laura Llamazares, programadora del Teatre Auditori de Granollers; Maria Capell, programadora de FiraTàrrega; Sonia Fernández, coordinadora del Graner; Víctor Bobadilla, coordinador artístic de La Central del Circ; Xevi Dorca, representant i president de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya-APDC; i Sandra Arisa, coordinadora del Centre d’Arts en Moviment de Roca Umbert.Els guanyadors de la convocatòria començaran a treballar en els seus projectes les pròximes setmanes.