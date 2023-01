Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez roden a Caldes part de la sèrie del crim de la Guàrdia Urbana

Interior de l'antiga escola del carme, a Caldes Foto: Ajuntament de Caldes de Montbui

Els beneficis, cap a la rehabilitació

La propera estrena de El cuerpo en llamas , que gira al voltant del, ha rodat part de la trama a l’antiga. La productora Gigurri ha convertit els espais de l'antic centre educatiu en una presó per a dones, un dels escenaris de la sèrie s'estrenarà a la primavera ambcom protagonistes. La minisèrie està dirigida per Jorge Torregrossa i Laura Mañá.El rodatge s'ha fet a l'escola del Carme, que va ser adquirida per l’Ajuntament l’any 2021. Els darrers anys ha acollit altres rodatges, com les sèries Maricón perdido i El cuerpo en llamas.El recinte està en ple procés de transformació. Una nova etapa que culminarà el 2024, quan es preveu convertir-la en un espai sociocultural al centre de la vila, dissenyat gràcies a la participació ciutadana. L’arribada dels aproximadament 3 milions d’euros procedents dels fons Next Generation permetrà tirar endavant el projecte de remodelació.L’Ajuntament de Caldes ha explicat que destinarà els beneficis obtinguts pel rodatge de la sèrie a la rehabilitació "d’elements patrimonials cabdals per al caràcter històric i termal del municipi, com ara les Termes Romanes".