Granollers subvencionarà els projectes d'obres de rehabilitació energètica del Grup Primer de Maig

L'Ajuntament de Granollers subvencionarà el projecte d'obres dedels edificis delque vulguin optar als fons europeus. "L'Ajuntament ha constatat, en les diverses reunions amb el veïnat, que pagar prèviament el projecte d'obres era un escull per a les comunitats de propietaris per tirar endavant el procés de rehabilitació dels edificis", destaca el consistori.A banda del projecte tècnic, també es pot subvencionar els honoraris del tècnic/a que l'ha d'elaborar i altra documentació com la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) i el Certificat Energètic existent i de projecte (CEE), així com qualsevol altra documentació tècnica obligatòria per sol·licitar les subvencions del Programa 1 dels fons Next Generation.Això sí: la quantia de les subvencions té un límit màxim deLes sol·licituds de subvenció s'hauran de presentar a través dels formularis específics que es publicaran a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers. La concessió de les sol·licituds de subvenció s'atorgarà per, fins esgotar el pressupost.El Grup Primer de Maig està considerat Entorn Residencial de Rehabilitació Programada per acord del Ple de 22 de febrer de 2022 i com a tal té, així com la urbanització de dues de les seves places.Per optar a rebre els fons europeus Next Generation caldrà fer actuacions de rehabilitació integral en els edificis quecom el gas, el butà, el gasoil i un mínim del 25 % de la demanda de calefacció i refrigeració. A més, en aquestes subvencions, s'hi pot incloure actuacions com posar un ascensor, fer una rampa, obres de conservació dels edificis com reparar esquerdes, façanes, entre d'altres.A banda de les subvencions europees Next Generation, les comunitats es poden acollir a les, de manera que les obres que es facin poden estan subvencionades, entre 12.400 i 18.800 euros per habitatge, en funció de l'estalvi energètic aconseguit. "Si a aquestes xifres hi sumem l'estalvi posterior en les factures de gas i electricitat, la rehabilitació és econòmicament molt avantatjosa", destaca el consistori.