​Canovelles instal·la un mural de Pilarín Bayés a la plaça de la Joventut

ha instal·lat un gran mural dea la plaça de la Joventut. La peça, de 5 metres d'amplada i 2 metres d'alçada i feta de làmines d'alumini farcides amb aglomerat mineral, s'ha instal·lat al mur del magatzem de la plaça de la Joventut, situat a tocar del carrer del Prat. L'obra mostra el dibuix de la il·lustradora onde la plaça de la Joventut.El dibuix inclou la representació de l'edifici d'El Local, el centre d'iniciatives juvenils; l'escenari situat al centre de la plaça; els jocs infantils; així com alguns elements representatius de Canovelles, com la decoració del carrer de la Verge de Montserrat durant la Festa Major dels Cans i les Ovelles. També s'hi veuen representades algunes de les persones que habitualment freqüenten la plaça, aquells que s'encarrega de la neteja de l'espai, agents de policia i infants.El dibuix de Pilarín Bayés he estat elaborat partint de les indicacions i els esbossos dels tècnics municipals vinculats amb els serveis municipals de Joventut i Festes, qui han traslladat l'escènica i el dia a dia que es viu en aquesta plaça.Aquesta actuació s'emmarca dins el projecte de, que pretén millorar l'aspecte de murs urbans i omplir d'art l'espai públic de Canovelles.En aquest sentit, l'any 2020, es va pintar el mural de la façana posterior del Centre Cultural, que mostrava diferents elements de la cultura popular de Canovelles. I durant l'últim trimestre del 2022 s'ha realitzat el mural del Camp de Futbol Municipal i el del pas sota la via del tren al carrer del Molí de la Sal.D'aquesta manera ja en son quatre els murals de gran format que es poden visitar a diferents punts del municipi.