Reprenen el dispositiu de recerca del muntanyenc de les Franqueses desaparegut a Salamanca

Després de les queixes de la família d'en, el veí dedesaparegut mentre feia una excursió a la zona de Béjar, a Salamanca, aquest dimarts s'hade recerca del muntanyenc.A primera hora del matí, efectius de Protecció Civil, Guàrdia Civil, bombers i voluntaris han reemprès l'operatiu. Segons informen els mitjans locals, el dispositiu s'allargarà, en què està previst que la meteorologia empitjori.En José Antonio, de 45 anys, va desaparèixer el passatmentre feia una ruta al pic Calvitero, de 2.400 metres i entre les comunitats de Castella i Lleó i Extremadura, per les males condicions meteorològiques. Juntament amb la seva família, es va desplaçar a la zona per passar les vacances a Ceclavín.En un comunicat, la família ha agraït "de tot cor" el suport que la gent els hi ha demostrat a través de les xarxes socials, als mitjans de comunicació i també als governs de Càceres i Catalunya "pel suport i la determinació que han demostrat". A més, han tingut una menció especial al paper dels voluntaris: "Tot i les decisions polítiques preses, no han deixat de buscar al Jose. perquè junts sumem i això no acabarà fins que el trobem", destaquen.