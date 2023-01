Jutgen per estafa l'exdirector d'una oficina de Caixabank a Granollers

L’Audiència de Barcelona jutja aquest dilluns un home acusat d’de la plaça Maluquer i Salvador, de la queSegons defensa la Fiscalia, l'acusat va aprofitar la "" i la "credibilitat" que li donava el seu càrrec per fer "de quantitats de diners de diferents comptes amb l’ànim d’obtenir un benefici il·lícit" sense coneixement ni consentiment dels afectats.En el relat del ministeri fiscal en les seves conclusions provisionals, afegeix que s’apropiava de les quantitats "mentresimulant les seves signatures en documents justificatius dels càrrecs".En total, hi hauria hagut cinc comptes afectats per un total de, que l’entitat va retornar als clients i ara reclama a l’acusat.Els fets s'haurien produït. La fiscalia demana una pena de quatre anys de presó per un delicte d’estafa o, alternativament, la mateixa quantitat per un delicte continuat d’apropiació indeguda.