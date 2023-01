La família del veí de les Franqueses desaparegut a Salamanca, indignada amb la suspensió de l'operatiu

La @guardiacivil de #Salamanca tiene que posponer la búsqueda del montañero desaparecido en la Sierra de Francia ante la adversa evolución de las condiciones climatológicas ❄ en la zona, que compromete la seguridad de los efectivos del operativo pic.twitter.com/YWEvOfYihl — Subdelegación del Gobierno en Salamanca (@Salamanca_Gob) January 7, 2023

En José Antonio i la zona on s'està fent la recerca

La família de, el veí de les Franqueses del Vallès que va desaparèixer a finals d'any mentre feia una excursió a la Sierra de Francia, a Salamanca, s'ha mostrat "" per laAquesta tarda, la subdelegació del govern central a Salamanca ha fet públic que la Guàrdia Civil, l'encarregada de la recerca, aturava la recerca "per l'" que, segons, alerten, "de l'operatiu". A més, afegeixen que tot plegat està condicionat per l'acumulació de neu que hi hagi "per dur a terme noves actuacions".En un contundent comunicat transmès a NacióGranollers, la família del franquesí asegura, fins i tot, que la suspensió: "Excusant-se en les condicions climàtiques i esgrimint decisions tècniques, han decidit que, encara que s'obri alguna finestra durant el mes de gener,". "S'ha de tenir molt quall per dir això a la seva dona mentre et fas acompanyar d'una persona perquè t'aguanti el paraigües. És obvi que per això sí que tenen diners", etziben.La família reconeixen que estan "" i que ara només compten amb l'ajuda dels voluntaris: "No donem crèdit al desvergonyiment amb el que han donat carpetada a la vida d'en José. Han decidit que".Finalment, asseguren que la consellera de la Presidència,, s'ha posat en contacte amb la família per, precisament, mostrar el seu desacord amb la suspensió de la recerca i que intentaran que es rectifiqui aquesta decisió i continuï el dispositiu, tan bon punt el temps ho permeti.