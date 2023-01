Recepta | Tortell de reis

Per al llevat mare:

Per a la massa

Per la decoració:

50 grams d’aigua0,02 grams de llevat fresc de fleca90 grams de farina de força140 grams del llevat mare335 grams de farina de força100 grams d’ou (aprox. 2 ous M)60 ml de llet85 grams de mantega, temperatura ambient60 grams de sucre60 grams de llet30 grams de mel30 grams d’aiguanaf (Aigua de flor de taronger)15 grams de Rom1 culleradeta de cafè de canyella en polsRatlladura de una llimona (sense part blanca)15 grams de llevat fresc de fleca5 grams sal1 ou per pintarFruites confitades: taronja, meló, cireres, etc.Sucre bolado per posar damunt de la coca o be sucre mullat amb aiguaGranet d’ametllaSucre llostre per decorar1 figura de rei1 favaPer al llevat mare (preparareu-ho la nit abans)Barregem amb la farina, l’aigua i el llevat i amassem fins que la massa sigui homogènia, tot fent una bola. Deixem reposar dins de un bol tota la nit tapat i fora de corrents d’aire. Ha de reposar un mínim de 12 hores a una temperatura per sobre dels 20º C.Per a la massaCol·loquem la farina en forma de volcà dins un bol o bé a la màquina d’amassar i comencem a barrejar tots el ingredients, menys la mantega.Ho barregem bé amb els dits diluint-ho tot, o amb la màquina. S’amassa fins que quedi una massa homogènia i que se’ns desenganxi de les mans aprox. 5 minuts. Deixem reposar uns 10 minuts per tal que perdi nervi. Passat el temps de repòs incorporem la mantega, tornem a treballar fins que la pasta sigui ben llisa i brillant treballem aprox. uns 10 minuts. Deixem fermentar dins de un bol, la tapem i la posem fora de corrents aproximadament 2 hores. Ha de doblar el seu volum.A continuació li donem la forma de tortell, fent un forat al mig i estirant la pasta per engrandint el tortell o bé fem unes boles de un pes igual i les distribuïm en forma de corona. Quan doblin la seva mida encaixen una amb altra fent forma de corona.Si la massa tendeix a encongir-se, és que no està ben reposada. La deixem reposar uns altres deu minuts i es treballarà millor.Una vegada donada la forma, la col·loquem sobre una safata sobre la que prèviament haurem posat un paper de forn.Deixarem reposar fins que dobli el volum, en un lloc fora de corrents d’aire i el mes càlid possible. Aquesta fermentació es mes curta.Arribat el punt de la cocció pintem amb ou batut, molt suaument i adornem amb la fruita confitada i el sucre bolado i el granet d’ametlla.Pre-escalfem el forn a 160°C, dalt i baix, posem un cassó amb una mica d’aigua. I enfornem uns 5 minuts.Passat aquest temps pugem la temperatura a 180ºC i deixem coure uns 13 minuts mes, fins a un total 18-20 minuts. Si veiem que es torra massa, hi posem un full de paper d’alumini per sobre.Un cop cuit, deixem reposar sobre una reixeta i, quan estigui fred, el podeu fer farcit al vostre gust o menjar directament. En el cas de fer-lo farcit és el moment de posar-hi la figura i la fava. I en el cas del tortell sol, quan li donem la forma de tortell hi posarem les figures ben amagades. I decorem amb una mica de sucre llustre.