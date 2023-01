A presó un lladre per robatoris a cases de la Roca i Sant Fost

Un jutjat ha enviat a presó un lladre de 28 anys a qui els Mossos d'Esquadra relacionen amba cases perpetrats al barri de Palau de Girona i a la Roca del Vallès i Sant Fost de Campsentelles entre juliol i desembre de l'any passat.Arran dels assalts, els Mossos van obrir una investigació per identificar el sospitós i aquest dimarts han desplegat un operatiu per detenir-lo al seu domicili de Barcelona.Durant l'escorcoll, han localitzat, 200 euros en divises de tretze països,. De fet, rellotges i joies eren el botí que el lladre s'enduia de les llars on entrava a robar. També li han intervingut eines que sospiten que podria utilitzar per cometre els robatoris.El primer fet que la investigació relaciona amb el sospitós va tenir lloc el, quan hauria entrat a robar a un habitatge de Sant Fost de Campsentelles. D'aquí, s'hauria endut joies, rellotges i uns 7.000 euros en efectiu. El segon robatori en casa habitada va tenir lloc l'a la Roca del Vallès.Els altres dos assalts van tenir lloc al barri de Palau de Girona el 16 de desembre. El lladre va entrar a dos habitatges i es va endur joies, rellotges i diners en efectiu.Després de passar a disposició judicial, el jutjat ha acordat presó provisional.