L'Ametlla del Vallès captura 24 senglars amb gàbies en una prova per minimitzar‑ne les destrosses

Les destrosses

L'Ametlla del Vallès ha iniciat una prova peri, d'aquesta manera,que generen aquests animals al municipi". Entre mitjans de novembre i finals de desembre s'han capturat 24 exemplars.En total hi haal municipi, que estan situades en zones amb molta densitat de població i "on l'acció amb armes de foc no és pertinent". Durant el dia, les gàbies estan obertes i sense portes per evitar la captura d'animals domèstics. A la nit s'activen i al matí es tornen a desactivar. Totes elles estan controlades amb càmeres per monitorar la presa d'animals, sigui per procedir a capturar-los o alliberar-los si estan protegits.L'Ajuntament precisa que l'equip que executa les tasques ha guanyat un concurs de quatre anys i està: "Un cop s'ha detectat la captura d'un senglar, l'endemà es procedeix a efectuar l'eutanàsia a l'animal i a la seva destrucció per mitjà d'un gestor autoritzat".L'Ajuntament de l'Ametlla defensa que aquest sistema ha de permetre minimitzar les destrosses dels animals. En concret, precisa que s'han gastatnomés per fixar els contenidors a la zona nord del municipi que, durant molts mesos, "han estat sistemàticament tombats" pels senglars per alimentar-se. "Malgrat aquestes intervencions, els senglars continuen estirant les bosses i generant greus problemes a la via pública, alhora que els accidents de circulació per topades amb senglar segueixen a l'alça, així com els danys a jardins, zones verdes i, per descomptat, i essencialment, a l'agricultura".El consistori també explcia que s'ha iniciat una estratègia coordinada amb diversos municipis i agents per tal de minimitzar la sobrepoblació d'aquesta espècie, i fa més de dos anys que s'està treballant coordinadament amb 14 municipis de la comarca i la Generalitat per tal d'establir un pla de gestió conjunt.Les accions que s'han proposat van des de la diagnosi dels punts conflictius i la realització de batudes conjuntes entre pobles en zones amb poca densitat de població fins a les captures amb gàbies a les de major densitat.En aquest sentit, amb la Societat de Caça de l'Ametlla s'estan fent batudes en aquestes zones forestals. Per exemple, el passat dia 30 de desembre es van capturar 15 exemplars a la zona de can Jaumira i can Plandolit.