Col·lectius llibertaris i anarquistes tornen a recordar la figura de Quico Sabaté a Sant Celoni

Diversos col·lectius llibertaris i anarquistes de diferents punts de Catalunya a les 12 d'aquest migdia recordaran en el dia que fa seixanta-tres anys que Quico Sabaté va caure abatut al carrer Santa Tecla de Sant Celoni. L'acte tindrà lloc al cementiri d'aquest municipi del Baix Montseny davant la tomba del maqui antifeixista. Aquests col·lectius, any rere any cada 5 de gener l'homenatgen amb la finalitat de mantenir viva la flama dels seus ideals.



Nascut a l'Hospitalet de Llobregat l'any 1915, el maquis Francesc Sabaté tenia 44 anys quan va ser abatut. Tot just avui es compleixen poc més de sis dècades de la seva mort i segueix enterrat a la zona d'extramurs del cementiri de Sant Celoni. El bisbat de Barcelona no va autoritzar la sepultura dins del recinte i només fa tretze anys que la seva tomba va ser dignificada per iniciativa popular vehiculada a través del Casal Quico Sabaté. Qui va disparar de mort el gallet contra ell, l'exsecretari local de Falange, Abel Rocha, va morir just l'any 2019, quan en tenia 96. Mai va ser processat com tampoc ho van ser els dirigent del règim franquista.

