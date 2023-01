​Un ferit greu per cremades en un incendi en un pis a les Franqueses del Vallès

Una persona ha resultaten un incendi en un pis a les Franqueses del Vallès. Els Bombers han rebut l'avís aquest diumenge a les 10.54 hores per un foc al carrer Miquel Martí i Pol de Corró d'Avall.L'incendi ha afectat un habitatge a la segona planta, d'un edifici de planta baixa i dos plantes. Els pisos superiors han quedat afectats per fum.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuat el ferit a un centre hospitalari. Els Bombers han desplaçat cinc dotacions i han donat el foc per controlat.