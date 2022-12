Terra estimadaQuan antanyuns núvols foscosabraçaven el Montseny,tot descarregant una tempestaque assaonava el terreny,de lluny!amb el meu pare ho miràvem,des de casa, observàvem,els llamps que no paraven,i amb l’oreig de l’aire arribavael soroll de la tronadaque enllà s’escoltava,fins i tot, em feia por.El pare era pagès,de meteoròleg, no en sabia res,però sempre endevinavasi la borrasca arribavao es quedava en el no res.Les ensenyances del meu pare,que de jovenet jo vaig tenir,les practico encarai ho faré fins a la fi.Ara, si al Montseny hi ha tamborinadamiro, per la finestra esbatanadai si els núvols s’ajoquen al cim,segur que aquest diade pluja no en tenim.Montseny, de lluny t’albiro,i em sento privilegiat,ja que sense sortir de casaal davant et veig plantat.Montseny, per mi tu ets un referent,tant si tens boira, pluja, neu o vent.Quan em situo de casa,cap a tu, amb un recte traçat,no hi ha dubte,amb direcció al nord estic situat.He pujat al Turó de l’Homei també al Matagalls,entre clapes de bardissescingles i xaragalls.A l’hivern plaques de gel,també la neu he trepitjati caminant pel teu entornla camisa he suat.Montseny, la tardor transfigura,la verdor que tens el mes de maig,queda un entorn que el color daurat fulguratot escampant una olor de faig.El dia que ja molt vell siguii d’aquí hagi de marxar,emprendré una invisible voladadel Montseny fins a casa,on hi faré una paradatot dient!Adéu!, terra estimada!