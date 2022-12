«És la primera vegada que donem un premi així»

Una clienta ha avisat aquest disssabte a la Mònica, la propietària del quiosc de Cardedeu que hi ha a la plaça Joan Alsina, que havien venut el tercer premi de la Grossa de Cap d'Any : "No m'ho podia creure!", explica a NacióGranollers. "És el primer cop que donem un premi així", reconeix la responsable d'un negoci que porta obert des del mes de gener del 2015.Calcula que, com a mínim, hauran venut 15 bitllets del número afortunat. Alguna de les persones que n'han comprat ja han passat pel quiosc a celebrar-ho: "Estem molt contents"m afegeix la propietària.Per cada bitllet del tercer premi corresponen 30.000 euros, el que equival a 3.000 euros per euro jugat