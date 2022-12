El 88158 és el tercer premi de la Grossa de Cap d'Any. Per cada bitllet, hi ha un premi de 30.000 euros, el que equival a 3.000 euros per euro jugat. S'ha venut a Cardedeu, al quiosc de la Plaça Joan Alsina. Aquest és el tercer premi que s'ha decidit al sorteig que aquest dissabte al migdia se celebra des dels estudis de TV3 a Sant Joan Despí. Abans, ja s'han repartit tres cinquens premis i dos quarts premis

