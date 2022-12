Enxampen un furtiu caçant de nit i en zones prohibides a Vilanova del Vallès

del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) han enxampat in fraganti i denunciat una persona per presumptaen el terme municipal deSegons explica el cos, la investigació va començar quan els agents van localitzar paranys amb menjar i altres substàncies col·locats amb la intenció d'atraure grans mamífers. A la mateixa zona, també s'hi van trobar amagatalls des d'on disparar.Els Agents Rurals van organitzar un dispositiu de vigilància que permetre localitzar la persona, a qui se li ha interposat una denúncia per la via administrativa per infracció a la normativa de caça. En concret, per feri eni properes a cases, carreteres i camins. El cos precisa que aquests fets poden ser sancionats amb multes d'entre, a més d'una possible retirada de la llicencia de caça, o de la facultat per obtenir-la, per un període de dos a cinc anys.Aquesta persona també ha estat denunciada per desobediència als agents de l'autoritat, ja que va fer cas omís de les indicacions dels agents. L'arma ha estat comissada i posada a disposició de la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil.