Cavalcada de Reis 2023 de Granollers: recorregut, horaris i totes les novetats

Horaris i recorregut de la cavalcada de Reis de Granollers

Mapa amb el recorregut que faran els Reis d'Orient a Granollers Foto: Ajuntament de Granollers

Totes les novetats de la cavalcada de Reis a Granollers

Campament reial

Ja està tot a punt per la cavalcada dels. Després de dos anys amb afectacions per la pandèmia, el pròxim 5 de gener Ses Majestats tornen a la capital del Vallès Oriental en la nit més màgica de l'any. Quines són les principals dades a tenir en compte?La cavalcada sortirà el dijous 5 de gener a les. El recorregut fins al carrer Sant Josep) els portarà pels següents carrers: Lluís Companys, Camp de les Moreres, Francesc Macià, Alfons IV, Pl. de la Corona (aprox. 18.30 h), Anselm Clavé, pl. Maluquer i Salvador, pl. de Perpinyà, Joan Prim, Ramon Llull, Rafael de Casanova, Torras i Bages, pl. Constitució (19.30 h), Roger de Flor, Sant Josep, pl. de l’Església i pl. Porxada.Està previst que, on els Reis rebran els nens i nenes i aquests podran en entregar en mà les seves cartes.Segons ha informat l'Ajuntament de Granollers, es tractarà d'una comitiva més llarga i original, d’un quilòmetre, queamb més de 120 patges i patgesses amb els Reis, acompanyats de carrosses, música en directe i elements gegants itinerants.Un altre element destacat relacionat amb Ses Majestats és el, que un cop més es farà a Roca Umbert Fàbrica de les Arts i que servirà perquè gregorins i gregorines preparin la nit més màgica de l’any.Hi seran presents els patges Gregori, Picarol i la patgessa Llum, recuperant la participació ciutadana i la interacció amb la canalla, després de dos anys amb restriccions.En aquest campament es podrà entregar la carta, veure on dormen els Reis, aconseguir la pols màgica a la Tèrmica, entre d'altres. També hi haurà tallers originals per jugar amb la llum, ajudar a fer cabanes als patges gregorins i gregorines, jugar a jocs gegants, taller de picarols... i el Taller de Fanalets, que enguany té un nou disseny a càrrec de l’artista Elena Frauca, i que també es podrà fer el dia 2 de gener, a la visita que fan els patges a tots els barris de la ciutat o aconseguir-lo per fer a casa el mateix 5 de gener al matí a Roca Umbert i al vestíbul de l’Ajuntament.El Campament és una activitat gratuïta, amb reserva prèvia d’entrada en aquest enllaç i a les taquilles del Teatre Auditori. Cada dia, s’oferiran dos torns, a les 17 h i a les 18.45 h.