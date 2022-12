Projecte fotogràfic a la Roca per donar veu a joves migrants reclusos

Laha iniciat una nova edició de la convocatòria d’per oferir, un any més, ajuts a projectes de diferents disciplines artístiques que començaran a funcionar aquest gener.En total, s’han seleccionat 20 iniciatives de tot l'estat que es materialitzaran amb una dotació final de 445.680 euros. Aquesta convocatòria ofereix ajuts a projectes artístics de disciplines com les arts plàstiques, la fotografia, el vídeo, la música, la literatura, el teatre, la dansa i el circ que fomentinUn dels projectes tindrà lloc a lloc a la Roca del Vallès. S’ha seleccionat el projecte de l’artista, que es materialitzarà amb el suport de 22.620 euros i arribarà a 23 persones. En concret, "es converteix enque, en conversa i aprenentatge compartit amb l’artista Tanit Plana, generen un treball fotogràfic sobre identitat, geopolítica, medi ambient i cultura".En una nota s'explica que "la investigació artística intenta pensar i articular fotogràficament quines són les relacions i les proximitats entre els moviments migratoris de menors des d’Àfrica cap a Europa, la crisi mediambiental i el nou colonialisme tecnològic, és a dir, la batalla que s’estableix actualment per estendre els cables de fibra òptica per Àfrica". ", de manera que contribueix amb canvis subtils a enfortir la democràcia i a generar pau. Els relats obtinguts en primera persona proporcionen més sensibilitat i ens desborden cap a formes de mobilitat i organització social que ens permeten ser motors de canvi", precisen.Els projectes que s’han escollit compleixen els objectius del programa: el foment del desenvolupament personal dels participants per mitjà de la seva implicació en el procés creatiu; la cohesió i la inclusió social a partir de la creació d’espais neutrals de relació, intercanvi i convivència, i la regeneració social de caràcter comunitari a través d’activitats que contribueixin al desenvolupament de barris o grups socials i al reforçament de conceptes com la identitat i l’autoconfiança